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معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس از ثبت نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان همرسانی فناوری در شبکه فنبازار ملی کشور طی سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی جباریپور در حاشیه بیستوششمین نشست سراسری فنبازارهای کشور در پارک فناوری پردیس گفت: شبکه فنبازار ملی ایران بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت وزیران، مسئولیت توسعه شبکه بروکری و تجارت فناوری کشور را بر عهده دارد.
وی افزود: هدف از فعالیت فنبازار، تسهیل تبادل و انتقال فناوری، همرسانی ظرفیتهای فناورانه و در نهایت توسعه تجارت فناوری در کشور است.
معاون توسعه نوآوری گفت: این نشستها سالانه دو بار با هدف تبادل دانش، تجربه و آموختهها میان دفاتر فنبازار، کارگزاران و مجموعههای فعال در حوزه فناوری برگزار میشود.
جباریپور افزود: سال گذشته نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان همرسانی در حوزه فناوری از طریق دفاتر و کارگزاران شبکه فنبازار کشور انجام شد.
وی ابراز امیدواری کرد برگزاری این نشستها به توانمندسازی بیشتر کارگزاران و توسعه و رونق تجارت فناوری در کشور منجر شود.