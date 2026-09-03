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سابریستهای زیر ۱۱ سال یزدی، مدالهای رقابتهای شمشیربازی نونهالان کشور را درو کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رقابتهای شمشیربازی نونهالان کشور در اسلحه سابر با هدف استعدادیابی و شناسایی استعدادهای برتر شمشیربازی در ردههای سنی زیر ۱۱، زیر ۱۳ و زیر ۱۵ سال برگزار میشود. در بخش پسران، ۱۰۰ شمشیرباز از صبح امروز رقابت خود را در اسلحه سابر آغاز کردهاند و برای کسب عنوانهای برتر با یکدیگر به رقابت میپردازند. مسابقات بخش دختران نیز با حضور ۱۵۰ سابریست برگزار شد که در رده زیر ۱۱ سال رزیتا ایران زاد از یزد، صاحب گردن آویز طلا شد، شبنم ملک زاده و ساغر خطیبی نقره گرفتند و ژینا خلیفه، یاسمین زهرا رحیمی و غزل مصیبی راد به مدال برنز رسیدند.
رترینهای این رقابتها اسفندماه به المپیک دانشآموزی در قطر اعزام خواهند شد.
این مسابقات با حضور شمشیربازان نونهال از نقاط مختلف کشور و با هدف کشف و پرورش استعدادهای آینده این رشته برگزار میشود.