«نوجوانههای امید»؛ دلیجان در مسیر تربیت نسل آیندهساز
طرح جامع «نوجوانههای امید» با هدف غنیسازی اوقات فراغت، شناسایی استعدادها و تربیت نوجوانان توانمند و آیندهساز، با همکاری پایگاههای بسیج و قرارگاه پیشرفت محله در شهرستان دلیجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
این طرح با رویکردی متفاوت به اوقات فراغت دانشآموزان و جوانان، تلاش دارد ظرفیت و استعدادهای نسل نوجوان را در مسیر مهارتآموزی، خودسازی و رشد همهجانبه هدایت کند.
«نوجوانههای امید» در هفت عرصه کلیدی طراحی شده و برنامههای آن با هدف پاسخگویی به نیازهای فکری، جسمی، مهارتی و اجتماعی نوجوانان اجرا میشود.
مسئولان اجرای این طرح معتقدند هدف «نوجوانههای امید» تنها پر کردن اوقات فراغت نیست، بلکه تربیت نسلی متعهد، توانمند و کارآمد است که بتواند در آینده مسئولیتهای مختلف کشور را برعهده بگیرد.
این طرح با استفاده از ظرفیتهای بومی شهرستان دلیجان و حضور مربیان متخصص اجرا میشود و دستاندرکاران آن امیدوارند زمینه رشد نسلی پویا و توانمند را فراهم کنند که با تکیه بر ایمان، دانش و مهارت، در مسیر پیشرفت کشور گام بردارد.