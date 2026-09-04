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مردم استان همدان در صد و هشتاد و هفتمین شب اجتماع همدلی و مقاومت، صحنههایی از وحدت و ایستادگی برابر دشمنان را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، صد و هشتاد و هفت شب از حضور مردمانی که بیوقفه و بیخستگی، با قلبهایی سرشار از امید و وفاداری، در کنار یکدیگر ایستادهاند تا بار دیگر ثابت کنند که پیوند آنان با ایران، پیوندی عمیق، ناگسستنی و فراتر از روزها و شبهاست و اگر نیاز باشد هزاران شب نیز در میدان خواهند ماند.
مردم دارالمومنین و دارالمجاهدین استان همدان در این تجمعات با تأکید بر جاننثاری در مسیر اهداف والای نظام و پاسداشت خون شهدا، اعلام کردند تا رسیدن به قلههای پیروزی، میادین را رها نکرده و با پایبندی به اصول و ارزشهای انقلابی، تحت لوای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، به راه خود ادامه خواهند داد.