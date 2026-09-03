اتاق ایران در مقر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد تجهیز و نوسازی می شود.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، موافقتنامه نوسازی اتاق ایران در مقر فائو، که بزرگترین سالن جلسات در این ساختمان است، نهایی شد.

علی تیموری؛ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی که در مقر فائو در شهر رم ایتالیا حضور یافته است، ضمن بازدید از روند آغاز عملیات نوسازی اتاق جمهوری اسلامی ایران، همراه با مدیرکل امور مالی وزارت جهاد کشاورزی و سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد فائو، موافقتنامه نوسازی این اتاق را نهایی کرد.

تیموری درباره این موافقتنامه گفت: اتاق جمهوری اسلامی ایران در مقر فائو که در سال ۱۳۷۵ احداث شده است، به عنوان بزرگترین اتاق جلسات این سازمان شناخته می‌شود و بر اساس توافق صورت‌گرفته، با مشارکت جمهوری اسلامی ایران و فائو نوسازی خواهد شد.

وی اضافه کرد: بر اساس این توافق، فائو تجهیز اتاق و لابی آن به آخرین فناوری‌های صوتی و تصویری و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای برگزاری جلسات، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی را از محل اعتبارات خود بر عهده دارد و وزارت جهاد کشاورزی نیز به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت بازسازی و نوسازی فضای اتاق و لابی را عهده‌دار خواهد بود.

ایران از سال ۱۹۵۳ به عضویت فائو درآمده و نمایندگی دائم کشورمان نزد فائو، همزمان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در برنامه جهانی غذا (WFP) و صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD) را نیز بر عهده دارد.

اتاق ایران در مقر اصلی فائو در رم ایتالیا با کد B116bis در طبقه اول ساختمان B واقع است و یکی از زیباترین فضاهای رسمی برای برگزاری جلسات و نشست‌های جانبی است.