پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی سپاه امیر المؤمنین استان ایلام اعلام کرد: در اقدام هوشمندانه سازمان اطلاعات سپاه استان؛ یک تیم هفت نفره از عناصر وابسته به گروهکهای تجزیهطلب کُرد، شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ یک تیم ۷ نفره از عناصر وابسته به گروهکهای تروریستی تجزیهطلب در ایلام که با تأمین مالی و هدایت سرپل خارج از کشور، اقدام به تهیه سلاح کرده و به دنبال اقدامات مسلحانه در شهرهای غربی کشور بودند، دستگیر شدند.
همچنین در بازرسی صورت گرفته از آنها؛ مقادیری سلاح گرم؛ شامل: کلاشینکف، انواع سلاحهای کمری و شاتگان به همراه مهمات مربوطه؛ از مخفیگاه آنها کشف شد.