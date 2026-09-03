روابط عمومی سپاه امیر المؤمنین استان ایلام اعلام کرد: در اقدام هوشمندانه سازمان اطلاعات سپاه استان؛ یک تیم هفت نفره از عناصر وابسته به گروهک‌های تجزیه‌طلب کُرد، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ یک تیم ۷ نفره از عناصر وابسته به گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب در ایلام که با تأمین مالی و هدایت سرپل خارج از کشور، اقدام به تهیه سلاح کرده و به دنبال اقدامات مسلحانه در شهر‌های غربی کشور بودند، دستگیر شدند.

همچنین در بازرسی صورت گرفته از آنها؛ مقادیری سلاح گرم؛ شامل: کلاشینکف، انواع سلاح‌های کمری و شاتگان به همراه مهمات مربوطه؛ از مخفیگاه آنها کشف شد.