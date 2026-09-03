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قزوین؛ قطب تولید شیشه با ۷۰ مقصد صادراتی

فراهم بودن زیرساخت‌های تولید، قزوین را پیشتاز تولید انواع شیشه در کشور کرده است، بیش از ۳۵ درصد تولید استان قزوین به بیش از ۷۰ کشور صادر می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۲- ۱۷:۴۲
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برچسب ها: تولید شیشه ، قزوین
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