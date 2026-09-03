دیدار استاندار گیلان با خانواده شهید قلی‌پور در رشت دیدار استاندار گیلان با خانواده شهید قلی‌پور در رشت دیدار استاندار گیلان با خانواده شهید قلی‌پور در رشت دیدار استاندار گیلان با خانواده شهید قلی‌پور در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ هادی حق‌شناس استاندار گیلان با همراهی سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس استان با حضور در منزل خانواده شهید محمود قلی‌پور در رشت، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، استاندار گیلان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، خانواده‌های معظم شهدا را از ارزشمندترین سرمایه‌های معنوی کشور دانست و بر ضرورت تکریم و پاسداشت جایگاه آنان تأکید کرد.

حق‌شناس با اشاره به نقش والای شهدا در حفظ عزت، امنیت و استقلال کشور، صبر و استقامت خانواده‌های شهدا را ادامه‌دهنده مسیر ایثار و فداکاری آنان عنوان کرد.

استاندار گیلان همچنین در این دیدار ضمن گفت‌و‌گو با خانواده شهید قلی‌پور، در جریان مسائل و دیدگاه‌های آنان قرار گرفت و از صبر، ایثار و همراهی این خانواده معظم قدردانی کرد.

در پایان این دیدار هادی حق‌شناس و سردار حمید دامغانی با اهدای لوح و هدیه‌ای از خانواده شهید قلی‌پور تجلیل و قدردانی کرد.

سردار شهید محمود قلی‌پور در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۶۵ و در منطقه حاج عمران (محورعملیاتی کربلای ۲) بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.