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هادی حق شناس با حضور در منزل خانواده شهید قلیپور در رشت، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، با خانواده وی دیدار و گفتوگو و از صبر و ایثار آنان تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ هادی حقشناس استاندار گیلان با همراهی سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس استان با حضور در منزل خانواده شهید محمود قلیپور در رشت، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، استاندار گیلان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، خانوادههای معظم شهدا را از ارزشمندترین سرمایههای معنوی کشور دانست و بر ضرورت تکریم و پاسداشت جایگاه آنان تأکید کرد.
حقشناس با اشاره به نقش والای شهدا در حفظ عزت، امنیت و استقلال کشور، صبر و استقامت خانوادههای شهدا را ادامهدهنده مسیر ایثار و فداکاری آنان عنوان کرد.
استاندار گیلان همچنین در این دیدار ضمن گفتوگو با خانواده شهید قلیپور، در جریان مسائل و دیدگاههای آنان قرار گرفت و از صبر، ایثار و همراهی این خانواده معظم قدردانی کرد.
در پایان این دیدار هادی حقشناس و سردار حمید دامغانی با اهدای لوح و هدیهای از خانواده شهید قلیپور تجلیل و قدردانی کرد.
سردار شهید محمود قلیپور در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۶۵ و در منطقه حاج عمران (محورعملیاتی کربلای ۲) بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.