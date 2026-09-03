به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آبادان، حسن دشتی‌نژاد گفت: در راستای اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با هدف ساماندهی، شناسایی و ثبت اطلاعات بهره‌برداران بخش کشاورزی، فرآیند صدور شناسنامه واحد بهره‌برداری و ثبت شناسه محصولات کشاورزی در شهرستان خرمشهر آغاز شده است.

وی افزود: در همین راستا، نخستین شناسه محصول زراعی شهرستان خرمشهر برای گندم آبی صادر شد که اطلاعات ۲ بهره‌بردار، مشخصات اراضی، سطح زیرکشت و اطلاعات محصول در سامانه مربوط ثبت و پس از بررسی و تأیید، شناسه‌های محصول صادر شده است.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر ادامه داد: ثبت و شناسایی اطلاعات تولیدکنندگان، اراضی و محصولات کشاورزی، زمینه ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و یکپارچه از ظرفیت‌های تولیدی شهرستان را فراهم می‌کند و مبنایی برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر، سیاست‌گذاری و ارائه خدمات و حمایت‌های هدفمند به بهره‌برداران بخش کشاورزی خواهد بود.

دشتی‌نژاد بیان کرد: اجرای این طرح همچنین به ساماندهی فعالیت‌های کشاورزی، ارتقای نظارت و شناخت دقیق‌تر از وضعیت تولید محصولات در شهرستان کمک می‌کند.

وی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی خرمشهر با همکاری اتاق اصناف کشاورزی، اجرای فرآیند صدور شناسنامه واحد بهره‌برداری و ثبت شناسه محصولات را برای سایر بهره‌برداران و محصولات کشاورزی نیز دنبال خواهد کرد.

شهرستان خرمشهر بیش از ۴۰ هزار هکتار زمین قابل کشت دارد.