فرمانده انتظامی شهرستان میبد: ماموران کلانتری، سارق سیم و کابل را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مهدی گلمحمدی درباره جزئیات این خبر اظهارکرد: در پی سرقت سیم و کابل از انبار اداره برق شهرستان میبد بررسی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری قرار گرفت. وی افزود: ماموران با کار اطلاعاتی و بررسی دوربین‌های مداربسته، متهم را شناسایی و پس از اخذ مجوز قضایی او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میبد خاطرنشان کرد: متهم در بازجویی‌های پلیسی به جرم خود اعتراف کرد و با تشکیل پرونده قضایی به دادسرا اعزام شد.