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محمدپارسا صفایی مهنه در مسابقات انتخابی تیم ملی شنای مسافت کوتاه، رکورد ملی ماده ۱۰۰ متر کرال پشت را در فاصله چند ساعت دو بار بهبود بخشید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدپارسا صفایی مهنه صبح امروز در مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی تیم ملی مسافت کوتاه، ۱۰۰ متر کرال پشت را در زمان ۵۳ ثانیه و ۷۷ صدم ثانیه شنا کرد و رکورد پیشین این ماده را که با زمان ۵۳ ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه در اختیار هومر عباسی بود، دو صدم ثانیه کاهش داد.
این شناگر در نوبت عصر بار دیگر در همین ماده به آب زد و با ثبت زمان ۵۲ ثانیه و ۸۴ صدم ثانیه، رکوردی را که صبح خودش به ثبت رسانده بود، ۹۳ صدم ثانیه بهبود بخشید.
به این ترتیب، رکورد ملی ۱۰۰ متر کرال پشت مسافت کوتاه در یک روز دو بار تغییر کرد و زمان جدید این ماده به ۵۲.۸۴ ثانیه رسید.
مسابقات انتخابی تیم ملی مسافت کوتاه طی روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریورماه به میزبانی هیأت ورزشهای آبی استان اصفهان و در شهرستان مبارکه برگزار میشود.