عملیات واکسیناسیون دام و طیور در نهاوند

با هدف تأمین سلامت دام و طیور و همچنین امنیت وسلامت غذای مردم، عملیات واکسیناسیون دام سبک و سنگین و طیور در نهاوند در حال اجراست.