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با هدف تأمین سلامت دام و طیور و همچنین امنیت وسلامت غذای مردم، عملیات واکسیناسیون دام سبک و سنگین و طیور در نهاوند در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر دامپزشکی نهاوند گفت: تاکنون ۴ مرحله عملیات واکسیناسیون دام و طیور در نهاوند انجام شده است و تا پایان سال ۴ مرحله دیگر هم انجام می شود.
کیانی افزود: در این شهرستان بیش از ۱۲ هزار رأس دام سنگین و ۲۵۰ هزار رأس دام سبک وجود دارد که بر علیه بیماریهای مختلف واکسینه می شوند.
او تأکید کرد: در انجام عملیات واکسیناسیون ۴ گروه ۳ نفره از کارشناسان و دامپزشکان فعالیت دارند.