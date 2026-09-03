به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با رقابت ۱۴۰ قاری و حافظ قرآن در بخش‌های آوایی، امروز و فردا در آستان مقدس سیدجعفرمحمد (ع) یزد برگزار می‌شود. در این دوره از مسابقات، ۹۱ شرکت‌کننده در بخش برادران و ۴۹ شرکت‌کننده در بخش خواهران با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.شرکت‌کنندگان در رشته‌های قرائت، ترتیل، حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰ جزء و حفظ ۱۰ جزء و همچنین در رشته‌های دعاخوانی و اذان، توانمندی‌های خود را به نمایش می‌گذارند.

برگزیدگان مرحله استانی به مرحله مقدماتی کشوری راه پیدا می‌کنند؛ مرحله‌ای که ۲۶ و ۲۷ شهریورماه به‌صورت ضبط آثار برگزار خواهد شد.

مرحله نهایی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم نیز مهرماه امسال به میزبانی سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.