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مرحله استانی چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با رقابت ۱۴۰ قاری و حافظ قرآن در بخشهای آوایی، امروز و فردا در آستان مقدس سیدجعفرمحمد (ع) یزد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مرحله استانی چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با رقابت ۱۴۰ قاری و حافظ قرآن در بخشهای آوایی، امروز و فردا در آستان مقدس سیدجعفرمحمد (ع) یزد برگزار میشود. در این دوره از مسابقات، ۹۱ شرکتکننده در بخش برادران و ۴۹ شرکتکننده در بخش خواهران با یکدیگر به رقابت میپردازند.شرکتکنندگان در رشتههای قرائت، ترتیل، حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰ جزء و حفظ ۱۰ جزء و همچنین در رشتههای دعاخوانی و اذان، توانمندیهای خود را به نمایش میگذارند.
برگزیدگان مرحله استانی به مرحله مقدماتی کشوری راه پیدا میکنند؛ مرحلهای که ۲۶ و ۲۷ شهریورماه بهصورت ضبط آثار برگزار خواهد شد.
مرحله نهایی چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم نیز مهرماه امسال به میزبانی سیستان و بلوچستان برگزار میشود.