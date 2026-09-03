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امسال بیش از ۳ هزار هکتار از اراضی آبی قروه زیر کشت سیبزمینی رفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کشاورزان از کیفیت مناسب محصول و شرایط مطلوب تولید در سال جاری میگویند و امیدوارند با حمایتهای لازم، محصول خود را با قیمت مناسب روانه بازار مصرف کنند.
کارشناسان جهاد کشاورزی نیز ضمن بازدید از مزارع، بر روند برداشت، و مدیریت صحیح بازار برای جلوگیری از افت قیمت نظارت میکنند.
در سطح شهرستان قروه ۴۶هزار تن ظرفیت سردخانه و ۲۵ هزار تن ظرفیت انبار جهت نگهداری سیب زمینی وجود دارد.