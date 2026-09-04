دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر از شناسایی و دستگیری عامل قتل سه نفر در این شهرستان در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر از شناسایی و دستگیری عامل قتل سه نفر در این شهرستان در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد

وحید بختیاری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مفقودی سه نفر در روز سه‌شنبه هفته جاری، بلافاصله با دستور قضایی، موضوع در دستور کار عوامل انتظامی شهرستان ابهر و پلیس آگاهی استان زنجان قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر، افزود: در پی تحقیقات و اقدامات تخصصی انجام‌شده، ابتدا اجساد دو نفر از مفقودشدگان کشف و یک نفر مظنون به قتل نیز شناسایی و بلافاصله دستگیر شد.

وی ادامه داد: متهم در جریان تحقیقات اولیه ضمن اقرار به ارتکاب قتل، به قتل نفر سوم نیز اعتراف کرد و با تکمیل تحقیقات، ابعاد این پرونده در دست بررسی قرار گرفت.

بختیاری با اشاره به سرعت عمل عوامل انتظامی شهرستان ابهر در پیگیری این پرونده گفت: با تلاش مأموران انتظامی و پلیس آگاهی، قاتل در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه ضمن اقرار به ارتکاب بزه، به قتل عمدی سه نفر اعتراف کرده و پس از طی مراحل قانونی روانه زندان شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر تأکید کرد: دستگاه قضایی در راستای احقاق حقوق عامه، تأمین امنیت و ایجاد نظم در جامعه، با هیچ فردی مسامحه نخواهد داشت و با جرایم خشن و مخل امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد.

وی یادآور شد: تحقیقات قضایی و انتظامی درباره ابعاد و جزئیات این پرونده همچنان ادامه دارد.