معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: فاز نهایی سرشماری و پایش جمعیت مارال‌های ارسباران در محدوده ۱۸۰ هکتاری آینالو با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته، دوربین‌های دید در شب و پایش هوایی پهپادی با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، داود غنی پور با بیان اینکه عملیاتی که با تکیه بر فناوری‌های نوین در پایش حیات‌وحش و تجهیزات پیشرفته صورت گرفته، گامی مهم در مسیر احیای این گونه ارزشمند در زیستگاه تاریخی خود به شمار می‌رود اظهار کرد: در راستای برنامه‌های احیا و معرفی مجدد گونه ارزشمند مارال به زیستگاه تاریخی خود در ارسباران و بنا بر درخواست سازمان حفاظت محیط زیست، سرشماری و پایش جمعیت مارال‌های مستقر در محدوده محصور ۱۸۰ هکتاری آینالو در ۲ روز گذشته با موفقیت انجام شد.

وی افزود: این مرحله از سرشماری با هدف دستیابی به تصویری دقیق از جمعیت موجود، بررسی ساختار جمعیتی و فراهم‌سازی داده‌های علمی مورد نیاز برای ورود به مراحل بعدی طرح از جمله برنامه‌ریزی برای رهاسازی این گونه ارزشمند در زیستگاه طبیعی اجرا شد.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی ادامه داد: در این عملیات، علاوه بر پایش‌های میدانی مستمر، از دوربین‌های پیشرفته دید در شب و تجهیزات نوین تصویربرداری استفاده شد و برای نخستین‌بار در این مرحله، پایش هوایی محدوده ۱۸۰ هکتاری با بهره‌گیری از پهپاد نیز به اجرا درآمد؛ رویکردی که امکان رصد دقیق‌تر و جامع‌تر جمعیت مارال‌ها را فراهم می‌کند.

غنی‌پور با اشاره به پیشینه این طرح خاطرنشان کرد: برنامه احیای جمعیت مارال در ارسباران، سابقه‌ای نزدیک به سه دهه دارد و طی این سال‌ها اقدامات متعددی از جمله تقویت جمعیت پایه، مدیریت و پایش مستمر، مطالعات و مدیریت ژنتیکی و اقدامات زیستگاهی برای حفاظت و احیای این گونه ارزشمند انجام شده است.

وی گفت:پایان این مرحله از سرشماری، صرف پایان یک عملیات آماری نیست؛ بلکه بخشی از یک مسیر علمی و حفاظتی بلندمدت برای بازگشت پایدار مارال به زیستگاه تاریخی خود در ارسباران و تقویت جایگاه این گونه شاخص در تنوع زیستی منطقه است.