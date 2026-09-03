به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، با دستور رئیس کل دادگستری گلستان رد مال شاکیان پرونده نمایندگی خودرو ازادشهر در مرحله دادسرا، آغاز شد و تاکنون ۱۸ نفر از ۷۷ شاکی این پرونده، پول خود را دریافت کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری گلستان، در پی مراجعه تعدادی از شاکیان پرونده نمایندگی خودرو در آزادشهر در تماس با دادستان این شهر، روند رسیدگی به پرونده و وضعیت حقوق مالباختگان را پیگیری و دستور داد اقدام برای ردمال به طلبکاران در مرحله دادسرا آغاز و اموال توقیف‌شده متهمان برای جبران خسارت شاکیان تعیین تکلیف شود.

محمود اسپانلو گفت: برای جبران خسارت شاکیان، تعهدات مندرج در قرارداد ملاک عمل خواهد بود، بنابراین اگر در قرارداد، تحویل خودروی مشخصی تعهد شده باشد، همان خودرو باید تحویل شاکی شود، در غیراین صورت باید قیمت آن، به نرخ روز محاسبه و به شاکی پرداخت شود.

اسپانلو افزود: با پیگیری دادستان آزادشهر، ردمال شاکیان آغاز شده و تاکنون ۱۸ نفر از آنان به پول خود رسیده‌اند و روند توافق با سایر شاکیان و رد مال آنان در حال انجام است.

وی ادامه داد: با ادامه این روند، شاکیان باقی‌مانده نیز برای تعیین تکلیف مطالبات خود در مرحله دادسرا در حال پیگیری هستند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این پرونده ۷۷ شاکی و ۳ متهم دارد که برای جلوگیری از تضییع حقوق مالباختگان، مجموعاً ۱۶۱ میلیارد تومان از اموال آنان توقیف شده است.

در این پرونده شاکیان در نمایندگی یکی از خودروسازی‌ها، ثبت نام و قرار بود ۹۰ روز پس از واریز وجه کامل، خودرو خود را دریافت کنند، اما با گذشت نزدیک به دو سال، خودرویی تحویل آنان نشد.