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شهید جاویدالاثر، سالار خرمی در روستای شیخمکان شهرستان درهشهر متولد شد و در سال ۱۳۶۷ در جبهه مهران به شهادت رسید؛ اما پیکر مطهرش مفقودالاثر باقی ماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شهید سالار خرمی در نخستین روز شهریورماه سال ۱۳۲۰ در روستای شیخمکان شهرستان درهشهر چشم به جهان گشود.
دوران کودکی خود را در همان روستا سپری کرد و از همان سالهای نخست به کار کشاورزی مشغول شد.
با آغاز نهضت امام خمینی؛ در لبیک به ندای ایشان به عضویت بسیج درآمد و برای دفاع از میهن به سپاه لشکر ۱۱ امدادی پیوست.
او در جبهههای مهران با ایمان و شجاعت در برابر دشمن ایستاد و سرانجام در سال ۱۳۶۷ در راه دفاع از خاک وطن، نامش در شمار جاویدالاثرها ثبت شد.