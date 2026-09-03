شهید جاویدالاثر، سالار خرمی در روستای شیخ‌مکان شهرستان دره‌شهر متولد شد و در سال ۱۳۶۷ در جبهه مهران به شهادت رسید؛ اما پیکر مطهرش مفقودالاثر باقی ماند.

ورقی از کتاب ماندگار جاویدالاثر‌های ایلام/ شهید سالار خرمی، کشاورزی که بذر نیکنامی کاشت و رفت

ورقی از کتاب ماندگار جاویدالاثر‌های ایلام/ شهید سالار خرمی، کشاورزی که بذر نیکنامی کاشت و رفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شهید سالار خرمی در نخستین روز شهریورماه سال ۱۳۲۰ در روستای شیخ‌مکان شهرستان دره‌شهر چشم به جهان گشود.

دوران کودکی خود را در همان روستا سپری کرد و از همان سال‌های نخست به کار کشاورزی مشغول شد.

با آغاز نهضت امام خمینی؛ در لبیک به ندای ایشان به عضویت بسیج درآمد و برای دفاع از میهن به سپاه لشکر ۱۱ امدادی پیوست.

او در جبهه‌های مهران با ایمان و شجاعت در برابر دشمن ایستاد و سرانجام در سال ۱۳۶۷ در راه دفاع از خاک وطن، نامش در شمار جاویدالاثر‌ها ثبت شد.