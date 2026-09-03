به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با اشاره به روند تعیین نرخ این محصول گفت: اتحادیه در ابتدای هر ماه متناسب با نوسانات هزینه مواد اولیه، قیمت پیشنهادی را به معاونت مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کند که این رقم برای شهریورماه به ازای هر کیلوگرم ۲۷۱ هزار تومان درب مرغداری برآورد شده است.

حمیدرضا کاشانی با بیان اینکه قیمت پیشنهادی به بهای تمام‌شده تولید نزدیک است، افزود: تولیدکنندگان در حال حاضر محصول خود را حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت مصوب وزارت جهاد کشاورزی و بین ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان کمتر از قیمت تمام‌شده به فروش می‌رسانند که این امر به زیان انباشته واحد‌های تولیدی منجر شده است.

او با انتقاد از وضعیت بازرگانی و تجاری این کالا اظهار داشت: با وجود اینکه صادرات تخم‌مرغ طی چهار سال در اختیار بخش خصوصی بود و ایران به صادرکننده منطقه تبدیل شد، با ورود مستقیم وزارت جهاد کشاورزی به این حوزه از سال گذشته، حجم صادرات نسبت به سال قبل افت شدیدی داشته و بازار‌های منطقه‌ای به کشور‌های رقیب واگذار شده است.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن به تراز تولید و مصرف اشاره کرد و ادامه داد: میزان تولید تخم‌مرغ در شهریورماه به حدود ۱۱۸ هزار تن می‌رسد که نزدیک به ۱۰۰ هزار تن آن در داخل کشور مصرف می‌شود؛ بنابراین مازاد تولید ۱۸ هزار تنی باید از طریق تسهیل صادرات و ذخیره‌سازی اصولی مدیریت شود تا از افت نرخ درب مرغداری جلوگیری به عمل آید.

کاشانی درباره ضوابط قانونی نرخ‌گذاری در سطح خرده‌فروشی تصریح کرد: بر اساس ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، فاصله مجاز قیمت از درب مرغداری تا مصرف‌کننده نهایی در مجموع ۲۳ درصد است؛ بنابراین با احتساب نرخ پیشنهادی ۲۷۱ هزار تومانی، قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده باید حداکثر حدود ۳۳۳ هزار تومان باشد و فروش بالاتر از این محدوده مصداق تخلف و گران‌فروشی به شمار می‌رود.