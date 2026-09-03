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استاندار در بازدید از سه مجموعه صنعتی، بر حمایت از تولیدکنندگان و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استانی و ملی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بابایی با حضور در سه مجموعه صنعتی و بازدید از بخشهای مختلف این واحدها، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قرار گرفت. در این بازدید، مسئولان واحدهای صنعتی تولید انواع پیچ و مهره، صنایع مفتولی و همچنین کارخانه تولید موکتهای صنعتی و خانگی، مسائل و مشکلات خود را با استاندار مطرح کردند.
مشکلات بیمهای، امور مالیاتی، مسائل بانکی و تأمین مواد اولیه و قطعات از مهمترین دغدغههای مطرحشده از سوی تولیدکنندگان بود.
استاندار یزد با تأکید بر اینکه رونق تولید و حمایت از فعالان اقتصادی از اولویتهای استان یزد است، گفت: تولیدکنندگانی که در سطح ملی نقشآفرینی میکنند، گاهی در تأمین مواد اولیه و قطعات با مشکل مواجه میشوند که استان یزد برای رفع این مشکلات، همکاری و حمایتهای لازم را خواهد داشت.
بابایی افزود: مسائلی که امکان حل آنها در استان یزد وجود نداشته باشد، از طریق نشستها و پیگیریها در سطح ملی دنبال خواهد شد. معاون اقتصادی استاندار نیز از پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد.
علمدار با اشاره به تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان یزد، گفت: تلاش میشود مسائل تولیدکنندگان در بخشهای مختلف در این کارگروه بررسی و تا حد امکان مرتفع شود. وی تثبیت اشتغال در واحدهای صنعتی را از دیگر وظایف مهم این کارگروه عنوان کرد و افزود: این موضوع با قوت در استان یزد در حال پیگیری و اجراست.
معاون اقتصادی استانداریزد، همچنین یادآور شد: بیش از ۳۷۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در استان یزد فعالیت میکنند که حمایت از استمرار فعالیت و تثبیت اشتغال در این واحدها از اولویتهای استان یزد است.