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اسماعیل بقایی نوشت؛ سالروز شهادت رئیسعلی دلواری فرصتی برای یادآوری عمق و دیرینگی اندیشه ظلمستیزی و مقاومت در تمدن و فرهنگ ایرانیان است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت سالروز شهادت رئیسعلی دلواری و روز ملی مقاومت در برابر استعمار نوشت:
امروز، ۱۲ شهریور، سالروز شهادت رئیسعلی دلواری و روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس است؛ مردی که بیش از یک قرن پیش، در همین سواحل جنوبی، در برابر ارتش امپراتوری انگلیس ایستاد. رئیسعلی شهید شد، اما مقاومت و ایستادگی تداوم یافت.
در چنین روزی، بد نیست نکتهای را به اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا یادآور شویم؛ کسی که برای توضیح تصورش از ایران، به خاطرات کودکیاش از حیاط خانهای در کارولینای جنوبی و کشتن مارهای سمی با قمه و شنکش متوسل شده است.
اتفاقا مشکل بسنت همینجاست: او عمق تاریخ و تمدن، و غنای فرهنگ ایران را با مساحت حیاط پشتی دوران کودکیاش اشتباه گرفته است.
بیش از یک قرن پیش، انگلیس با همه قدرت و قساوتش به بوشهر و تنگستان لشگرکشی کرد. رئیسعلی دلواری را کشتند، اما مقاومت با نیروی بیشتر تداوم یافت....
«جنگ انتخابی» و غیرقانونی شما هم قرار بود با توسل به قساوت حداکثری ملت ایران را به فروپاشی بکشاند؛ اما آنچه بیش از همه فروپاشیده، توهم قدرت مطلق شما و همه اعتبار اخلاقی مورد ادعایتان بوده است.
تاریخ وسعتی بسیار فراتر از خاطرات یک کودک و حیاط پشتی آنها دارد؛ و قضاوتش درباره کسانی که هنوز با قمه و شن کش، خود را قهرمان حیاط پشتیشان میپندارند، روشن است.