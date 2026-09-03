خدمات دامپزشکی در شهرستان مرزی صالح‌ آباد خراسان رضوی با افتتاح کلینیک سونوگرافی دامپزشکی و واکسیناسیون رایگان دام ها، جهش قابل ملاحظه ای یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست دامپزشکی شهرستان صالح‌ آباد گفت: با تلاش شبکه دامپزشکی شهرستان صالح‌ آباد و بخش خصوصی، نخستین کلینیک تخصصی سونوگرافی دامپزشکی در این شهرستان افتتاح شد.

حمید غفوری افزود: کلینیک تخصصی سونوگرافی با بهره‌ گیری از تجهیزات پیشرفته و مدرن سونوگرافی و با سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان راه‌ اندازی شده است تا یکی از نیازهای اساسی دامداران شهرستان در حوزه تشخیص‌های تخصصی مرتفع شود.

وی با تأکید بر اهمیت این اقدام در ارتقای سلامت دام‌ های سبک و سنگین افزود: این کلینیک امکان ارائه خدمات تخصصی نظیر معاینه، درمان، سزارین، سیدرگذاری و تلقیح مصنوعی را با بالاترین کیفیت فراهم آورده است.

غفوری با اشاره به رویکرد حمایتی این شبکه، تصریح کرد: برای رفاه حال دامداران منطقه، خدمات سونوگرافی در این مرکز با ۵۰ درصد تعرفه مصوب ارائه می‌ شود و این خدمات علاوه بر استقرار در کلینیک، به صورت سیار نیز قابل ارائه به دامداران در اقصی نقاط شهرستان است.

وی با قدردانی از مجموعه بخش خصوصی، این اقدام را گامی مؤثر در جهت کاهش هزینه‌ های سربار دامداران صالح‌ آبادی و دسترسی آسان‌ تر آنان به خدمات تخصصی دانست.

سرپرست شبکه دامپزشکی صالح‌آباد در ادامه به اقدامات میدانی این اداره در هفته‌ های اخیر اشاره کرد و گفت: همزمان با راه‌ اندازی این مرکز، عملیات واکسیناسیون سراسری و کاملا رایگان بیماری تب برفکی برای جمعیت دامی سبک و سنگین شهرستان آغاز شده است که تا پوشش کامل جامعه هدف ادامه خواهد داشت.

وی افزود: تیم‌های تخصصی این شبکه با حضور در روستای کم برخوردار کنده سوخته در نقطه صفر مرزی، بسته‌ ای کامل از خدمات رایگان شامل واکسیناسیون، سم‌پاشی اماکن دامی، درمان سرپایی دام‌ های بیمار و آموزش‌ های چهره‌به‌چهره در خصوص پیشگیری از بیماری‌ های مشترک بین انسان و دام را به مرزنشینان ارائه کردند.

غفوری در پایان خاطرنشان کرد: شبکه دامپزشکی شهرستان صالح‌ آباد با تمامی توان برای حفظ و صیانت از سرمایه‌ های دامی و امنیت غذایی منطقه تلاش می‌ کند و استقبال گسترده دامداران از این طرح‌ ها، انگیزه‌ ای مضاعف برای خادمان مردم در این نهاد فراهم کرده است.