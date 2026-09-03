جراحی و خارج‌سازی توده‌ای به وزن تقریبی ۲.۵ کیلوگرم از شکم و لگن بانوی کاشانی با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بیمارستان شهید دکتر بهشتی کاشان، از انجام موفقیت‌آمیز جراحی و خارج‌سازی توده‌ای حدود ۳۰ سانتی‌متری به وزن تقریبی ۲.۵ کیلوگرم از شکم و لگن بانوی ۴۲ ساله خبر داد.

دکتر حامد پهلوانی افزود: این بیمار با شکایت از درد شکم،احساس بزرگی و سنگینی شکم به بیمارستان مراجعه کرد و پس از انجام بررسی‌های لازم، وجود توده‌ای بزرگ در شکم و لگن تشخیص داده شد.

به گفته وی این توده با موفقیت توسط خانم دکتر زهرا واحدپور، متخصص جراحی زنان و زایمان و با همکاری دکتر حداد متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و همراهی تیم درمانی از شکم و لگن بیمار خارج شد.