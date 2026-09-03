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انجمن پزشکان حقوق درباره وخامت حال دکتر حسام ابو صفیه رئیس بیمارستان کمال عدوان غزه هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ انجمن با اشاره به ادامه داشتن شکنجه دکتر حسام ابوصفیه در زندانهای رژیم صهیونیستی اعلام کرد: در آخرین بررسیها مشخص شد این پزشک دچار آسیبهای جدی در ناحیه چشم چپ، سر، سینه و اعضای حساس بدن شده است.
حسام ابو صفیه رئیس بیمارستان کمال عدوان غزه در اواخر ۲۰۲۴ از بیمارستان ابو صفیه ربوده شد و از ان زمان تا کنون با شرایط وخیم جسمانی و روانی در سلول انفرادی صهیونیستها مواجه است.