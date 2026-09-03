مردم شهرستان آبدانان در پاسخ به حمله وحشیانه دشمن آمریکایی که مراسم عروسی هموطنانمان را در سیریک به عزا تبدیل کرد؛ آن را نشانه استیصال دشمن در برابر اقتدار و وحدت ملت و نظام ایران اسلامی دانستند.

جنگ موشک‌های آمریکایی با بمب شادی در جشن عروسی سیریک/ عروسی‌هایمان عزا می‌شود؛ اما ما، من نمی‌شود

جنگ موشک‌های آمریکایی با بمب شادی در جشن عروسی سیریک/ عروسی‌هایمان عزا می‌شود؛ اما ما، من نمی‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حملات دشمن آمریکایی در حالی صورت گرفت که مردم بی‌گناه بندر سیریک استان هرمزگان؛ در میان شور و شادی جشن عروسی به سر می‌بردند؛ اما موشک‌های آمریکایی‌ها که ادعا می‌کنند اهداف نظامی را نشانه می‌گیرند؛ سقف یک منزل مسکونی را در هم کوبیدند و جشن عروسی را به عزا تبدیل کردند.

این جنایت بیش از آن‌که یک حمله نظامی باشد؛ نشانه آشکاری از روحیه درنده‌خویی و پیمان‌شکنی است که همواره در ذات سیاست‌ها و سیاستمداران آمریکا ریشه داشته است.

تجمع کنندگان آبدانانی این اقدام را نشانه استیصال و درماندگی آمریکا در برابر ملت ایران دانستند و گفتند: هدف قرار دادن مردم و مراسم شادی آنان، بیانگر ماهیت خصمانه و غیرقابل اعتماد این کشور است.

مصاحبه‌شوندگان همچنین با اشاره به پاسخ نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، تأکید کردند: هرگونه تجاوز و تعرض به امنیت کشور با پاسخی قاطع روبه‌رو خواهد شد.

همچنین مردم، اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اغتشاش در ایران را ناشی از شناخت نادرست آنها از جامعه ایران عنوان کردند و بر ایستادگی و مقاومت خود در برابر فشار‌ها و تهدید‌های خارجی تأکید کردند.

تجمع کنندگان همچنین انسجام ملی، هوشیاری در برابر جنگ شناختی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی را مهم‌ترین راهکار برای مقابله با توطئه‌های دشمنان دانستند.