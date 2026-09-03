استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت تقویت نگاه علمی و تخصصی در حوزه فرهنگی و اجتماعی، کسب رتبه نخست کشور در شاخص‌های توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد را گامی مهم در مسیر تقویت مشارکت‌های اجتماعی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در نشست با مدیران اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی، با اشاره به اهمیت دفتر امور اجتماعی در دوره جدید مدیریتی استان اظهار کرد: نقش این دفتر در تقویت مشارکت‌های اجتماعی و ایجاد ارتباط میان دولت و جامعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و تلاش‌های انجام شده برای کسب رتبه نخست کشور در این حوزه شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به سابقه تبریز در مشارکت‌های مردمی و امور خیرخواهانه افزود: ظرفیت بالایی از انگیزه نوع دوستی، دیگرخواهی و مسئولیت پذیری اجتماعی در میان مردم و فعالان اجتماعی وجود دارد که با تسهیل گری و حمایت دستگاه‌های متولی می‌توان از این ظرفیت برای انجام فعالیت‌های بزرگتر و عمیق‌تر استفاده کرد.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: فعالیت تشکل‌های مدنی نباید صرفاً به امور خیریه محدود شود و باید متناسب با نیاز‌ها و اقتضائات جدید جامعه، زمینه تنوع و تکثر فعالیت‌های اجتماعی فراهم شود.

سرمست همچنین سرمایه‌های فکری، ایده‌های نوآورانه و خلاقانه را از دیگر ظرفیت‌های امور خیرخواهانه دانست و گفت: باید این ظرفیت‌ها شناسایی و در مسیر حل مسائل جامعه به کار گرفته شوند.

استاندار آذربایجان شرقی فعالیت‌های زیست محیطی را یکی از عرصه‌های مهم مشارکت مدنی عنوان کرد و با اشاره به موضوع احیای دریاچه ارومیه گفت: دولت به تنهایی نمی‌تواند مسائل بزرگی همچون احیای دریاچه ارومیه را حل کند و این موضوع باید با مشارکت تشکل‌های مدنی به یک باور عمومی و انگیزه‌ای برای مسئولیت پذیری اجتماعی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه دولت برای انجام کار‌های بزرگ بسیار کوچک و برای انجام کار‌های کوچک بسیار بزرگ است خاطرنشان کرد: نهاد‌های غیر دولتی و تشکل‌های مدنی، حلقه واسط میان دولت و مردم هستند و هرچه این نهاد‌ها قوی‌تر باشند، جامعه نیز از توان بیشتری برای حل مسائل برخوردار خواهد بود.

وی تاکید کرد: ماموریت حوزه اجتماعی باید بر پایه همراهی، هم نوایی و همذات پنداری با تشکل‌های مردمی باشد و با شکل گیری ادبیات و گفتمان مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مدنی، فعالیت این تشکل‌ها بیش از پیش مورد حمایت و ارزش گذاری قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین از فرمانداران خواست با تشکیل مجامع مشورتی در شهرستانها، ظرفیت نهاد‌های مدنی را شناسایی و از آنها در فرآیند‌های تصمیم‌سازی و حل مسائل استفاده کنند.