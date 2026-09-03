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زندان و مصادره اموال، فرجام حمایت از یک کودتا

حکم صادق ساعدی نیا ار حامیان کودتای آمریکایی صهیونی دی ماه در دیوان عالی کشور تایید شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۲- ۱۷:۰۰
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برچسب ها: اغتشاشات ایران ، حمایت از کودتا ، مصادره اموال
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