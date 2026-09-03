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برترین های مسابقات کشتی کارگری شهرستان برخوار اصفهان، برای حضور در مسابقات استانی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیئت ورزشهای کارگری شهرستان برخوار گفت: مسابقات کشتی کارگری شهرستان برخوار با هدف شناسایی و انتخاب نفرات برتر برای حضور در رقابتهای کشتی کارگری استان اصفهان با حضور ۳۱ کشتیگیر از میان کارگران و فرزندان کارگران شهرستان برگزار شد.
سهیل معینی افزود: ورزشکاران در ۱۰ دسته وزنی و در دو بخش کشتی آزاد و فرنگی به رقابت پرداختند.
وی گفت: در پایان این مسابقات، از نفرات برتر هر وزن تجلیل و منتخبان شهرستان، برای حضور در مسابقات کشتی کارگری استان اصفهان معرفی شدند.