به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیئت ورزش‌های کارگری شهرستان برخوار گفت: مسابقات کشتی کارگری شهرستان برخوار با هدف شناسایی و انتخاب نفرات برتر برای حضور در رقابت‌های کشتی کارگری استان اصفهان با حضور ۳۱ کشتی‌گیر از میان کارگران و فرزندان کارگران شهرستان برگزار شد.

سهیل معینی افزود: ورزشکاران در ۱۰ دسته وزنی و در دو بخش کشتی آزاد و فرنگی به رقابت پرداختند.

وی گفت: در پایان این مسابقات، از نفرات برتر هر وزن تجلیل و منتخبان شهرستان، برای حضور در مسابقات کشتی کارگری استان اصفهان معرفی شدند.