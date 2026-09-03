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معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در بازدید از اراضی پیشبینیشده برای احداث مجتمعهای آموزشی در مناطق ۱۵، ۲۰، ۱۹، ۱۸ و ۲۲، بر تسریع روند اجرای پروژهها و آغاز عملیات عمرانی تأکید کرد
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نصرالله آبادیان به همراه علیاصغر کمالیزاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، یاسر جعفری مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران و میترا کریمی مدیرکل شهرسازی و طرحهای شهری شهرداری تهران، از برخی اراضی پیشبینیشده برای احداث مجتمعهای آموزشی (مدرسه شهر) در مناطق ۱۵، ۲۰، ۱۹، ۱۸ و ۲۲ بازدید کردند و وضعیت این زمینها برای آغاز عملیات اجرایی را مورد بررسی قرار دادند.
در این بازدید، وضعیت فنی و اجرایی زمینها، روند آمادهسازی و اقدامات انجامشده برای انجام عملیات عمرانی بررسی شد. طبق گزارشهای ارائه شده، پیمانکار برخی از طرحها انتخاب شده و در تعدادی از اراضی نیز تجهیز کارگاه در حال انجام است.
آبادیان در جریان این بازدید بر ضرورت تسریع فرآیندهای اجرایی و فراهم کردن مقدمات آغاز عملیات ساختوساز این مجموعههای آموزشی و تامین کمبود سرانههای خدماتی از جمله فضای سبز مناسب تاکید کرد.
براساس این گزارش، اراضی پیشبینیشده برای احداث این مجموعهها در محلات کمبرخوردار و مناطقی قرار دارند که با کمبود جدی سرانههای خدماتی، بهویژه در حوزههای آموزشی مواجهاند. همچنین با توجه به کمبود فضای سبز در محدودههای مورد نظر، شهرداری تهران تامین فضای سبز را بهعنوان یکی از الزامات این پروژهها دنبال میکند. بر این اساس، پیشبینی فضای سبز در مجموعههای آموزشی علاوه بر ارتقاء کیفیت محیط آموزشی، میتواند به افزایش سرانه فضای سبز محلات و جبران بخشی از کمبودهای موجود در این مناطق منجر شود، رویکردی که در کنار توسعه سرانه آموزشی، تأمین همزمان سایر سرانههای مورد نیاز شهروندان را دنبال میکند.
گفتنی است، آیین خشتگذاری ۱۰ مجتمع آموزشی آیندهمحور، پیشتر با حضور رئیسجمهور، وزیر آموزش و پرورش، شهردار تهران و استاندار تهران در منطقه ۱۷ برگزار و عملیات ساخت این مجتمعها بهطور رسمی آغاز شد.