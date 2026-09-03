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استاندار لرستان در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان از تصویب ۳۳ طرح اقتصادی با هدف تسهیل سرمایهگذاری در شهرستانهای ۱۲ گانه استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی اظهار کرد: این طرحها در حوزههای کشاورزی و گلخانهای، نیروگاههای تولید برق، گردشگری و فعالیتهای خدماتی در سطح شهرستانهای ۱۲گانه استان اجرا خواهند شد.
وی ادامه داد: بر اساس موافقت اصولی صادر شده برای ۳۳ طرح اقتصادی جدید، ۵۲۵ فرصت شغلی از محل اجرای این طرحها، پیشبینی شدهاست.
استاندار لرستان تصریح کرد: کلیه این طرحها، در کارگروه امور زیربنایی استان بررسی شده و به تصویب رسیده بودند و موضوع اصلی آنها تعیین کاربری اراضی برای اجرای طرحهای اقتصادی بود.
شاهرخی گفت: یکی از مهمترین نقاط قوت این طرحها، تعداد قابل توجه طرح های گلخانهای است که با برنامه عملیاتی و راهبردی استان همخوانی دارد.
وی ادامهداد: بر اساس برنامه هدفگذاری شده تا پایان سال ۱۴۰۷ سطح زیرکشت گلخانهای استان به ۲ برابر مساحت سال پایه برنامه یعنی سال ۱۴۰۳ افزایش می یابد.
استاندار لرستان یادآور شد: چندین طرح نیز در حوزه گردشگری، پرواربندی دام و صنایع مختلف نیز در این نشست مطرح و تصویب شد که اجرای آنها میتواند طی سالهای آینده به رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در استان کمک کند.