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رقابتهای شمشیربازی نونهالان کشور در اسلحه سابر با حضور ۲۵۰ شمشیرباز دختر و پسر در سالن شهید صدوقی یزد در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رقابتهای شمشیربازی نونهالان کشور در اسلحه سابر با هدف استعدادیابی و شناسایی استعدادهای برتر شمشیربازی در ردههای سنی زیر ۱۱، زیر ۱۳ و زیر ۱۵ سال برگزار میشود.در بخش پسران، ۱۰۰ شمشیرباز از صبح امروز رقابت خود را در اسلحه سابر آغاز کردهاند و برای کسب عنوانهای برتر با یکدیگر به رقابت میپردازند. مسابقات بخش دختران نیز با حضور ۱۵۰ سابریست برگزار شد .برترینهای این رقابتها اسفندماه به المپیک دانشآموزی در قطر اعزام خواهند شد.
این مسابقات با حضور شمشیربازان نونهال از نقاط مختلف کشور و با هدف کشف و پرورش استعدادهای آینده این رشته برگزار میشود.