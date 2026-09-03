مادر و پسر محلاتی؛ روایت حماسی از زنجیره ایثار در یک خانواده
در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به مناطق مسکونی محلات، شهیده بتول بهرامی و فرزندش شهید علی زهرابی در شامگاه دهم فروردین امسال در کنار یکدیگر به شهادت رسیدند؛ مادر و پسری که شهادتشان ادامه زنجیره ایثار و فداکاری در این خانواده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
شهید علی زهرابی متولد ۲۰ تیر ۱۳۳۵، از رزمندگان و جانبازان دوران دفاع مقدس بود که با وجود داشتن همسر و فرزندان خردسال، هشت سال در جبهههای نبرد حضور داشت.
او در زندگی شخصی نیز به اخلاق، تواضع، پایبندی به ارزشها و رعایت حقالناس شهرت داشت و ارتباط نزدیکی با جوانان برقرار میکرد.
شهید زهرابی در جریان حمله به محلات، در حالی که در کنار مادرش حضور داشت و از او مراقبت میکرد، به شهادت رسید.
شهیده بتول بهرامی، متولد سال ۱۳۱۸، نیز الگویی از صبر، عبادت و فداکاری بود. او از کودکی در امور کشاورزی و دامداری فعالیت داشت و سالهای زندگی خود را با تلاوت قرآن و ذکر خداوند سپری کرد.
این بانوی شهیده همچنین در سالهای پیش از انقلاب در فعالیتهای مذهبی و تظاهراتهای دوران انقلاب حضور داشت و سالها با صبر و استقامت، از خانواده خود مراقبت کرد.
شهادت این مادر و پسر، ادامهدهنده راه ایثار در این خانواده است؛ چرا که حسین، فرزند دیگر شهیده بتول بهرامی، نیز در دوران دفاع مقدس در ۱۷ سالگی به شهادت رسیده بود.
اکنون مادر و دو فرزند شهید این خانواده، نمادی از تداوم ایثار و فداکاری نسلی هستند که امنیت و سربلندی ایران را با جان خود پاس داشتند.