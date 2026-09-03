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براساس نظرسنجی جدید گالوپ، برداشت آمریکاییها از فساد دولتی پس از بازگشت ترامپ به قدرت، به بالاترین حد خود در ۲۰ سال گذشته رسیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس نظر سنجی موسسه معتبر گالوپ ۸۹ درصد از مردم آمریکا معتقدند که دولت ترامپ فاسد است .
آکسیوس نوشت: براساس نظرسنجی جدید گالوپ، برداشت آمریکاییها از فساد دولتی پس از بازگشت ترامپ به قدرت، به بالاترین حد خود در ۲۰ سال گذشته رسیده است.
این نتایج نشاندهندهی بحران عمیقتر اعتماد به دولت فدرال است، زیرا اعتماد به نهادهای آمریکایی در حال حاضر نزدیک به پایینترین حد خود قرار دارد. آکسیوس تصریح کرد،
به نظر میرسد عمده علت افزایش این تلقی که فساد در دولت آمریکا گسترده شده به خاطر این است که مردم از گزارشهایی که نشان میدهد ترامپ از رخدادهای مختلف از جمله جنگ ایران، رمزارزها و وقایع دیگر سیاسی و اقتصادی نفع مالی برده، اطلاع دارند. براین اساس ترامپ در سال اول دوره دوم ریاست جمهوری خود بیش از ۲ میلیارد و دویست میلیون دلار درآمد کسب کرده است.