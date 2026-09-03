معاون اول رئیس‌جمهور در فضای مجازی نوشت؛ آمریکایی‌ها باید به فکر ذخیره بنزین و سوخت باشند؛ ماه‌های سیاهی در انتظار اقتصاد آمریکاست.

عارف: آمریکایی‌ها باید به فکر ذخیره بنزین و سوخت باشند

عارف: آمریکایی‌ها باید به فکر ذخیره بنزین و سوخت باشند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر (ایکس) نوشت؛ جنایات جدید آمریکا علیه ملت ایران، معادلات امنیتی و دکترین دفاعی ما را تغییر داد.

از این پس پاسخ ما «نامتوازن»، «چندلایه» و «سلب‌کننده امنیت متجاوز» خواهد بود. آمریکایی‌ها باید به فکر ذخیره بنزین و سوخت باشند؛ ماه‌های سیاهی در انتظار اقتصاد آمریکاست.