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نماز جمعه این هفته تهران، فردا جمعه سیزدهم شهریور، به امامت آیتالله سید احمد خاتمی در مصلای امام خمینی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما, ستاد برگزاری نماز جمعه تهران اعلام کرد: درهای مصلی از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح به روی نمازگزاران گشوده خواهد شد و برنامهها نیز از ساعت ۱۱ آغاز میشود.در بخش معرفی کتاب هفته نیز کتاب امواج ارادهها از انتشارات راهیار معرفی میشود.
همزمان با نماز جمعه این هفته تهران، برنامههای متنوع فرهنگی و خدماتی با موضوع هفته پدافند، روز تعاون و روایت پیشرفت ایران برگزار میشود.
همچنین در بخش میز خدمت این هفته، مجموعههایی از قوه قضائیه، کمیته امداد امام خمینی(ره)، معاونت اجتماعی شهرداری تهران، دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران, تهران و شهید بهشتی, بانکهای رسالت و مسکن حضور دارند.
در بخش هفته پدافند نیز فضاسازی محیطی، نمایشگاه عکس، برپایی دو چادر ویزیت پزشکی و پذیرایی و حضور گسترده نیروهای ارتش پیشبینی شده است.
همچنین به مناسبت روز تعاون، پویش جمعآوری لوازمالتحریر به یاد دانشآموزان شهید میناب آغاز میشود که هدف آن تأمین ۲هزار بسته لوازمالتحریر برای دانشآموزان کمبرخوردار با همکاری مردم و وزارت آموزش و پرورش است.
در بخش «روایت پیشرفت؛ ایران قوی» نیز غرفه کتابهای مرتبط با تاریخ شفاهی و پیشرفت ایران با ۳۰ درصد تخفیف برپا شده و بخشی از برنامه به معرفی پیشرفتهای کشور در حوزه پدافند اختصاص خواهد داشت.