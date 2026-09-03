به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مصطفی حیدری مسئول بسیج سازندگی سپاه تنکابن گفت: در حوزه آبرسانی، بیش از ۳ هزار متر لوله آب شرب با همکاری قرارگاه پیشرفت و آبادانی و قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه تأمین و برای اجرای طرح‌های آبرسانی در اختیار گروه‌های جهادی قرار گرفته است.

وی افزود: عملیات حفاری، لوله‌گذاری و شبکه‌سازی در روستا‌هایی از جمله کتی انجام شده و اجرای خطوط انتقال آب در روستا‌های بالادست چالکش و بالابند نیز در حال پیگیری است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه تنکابن گفت: سال گذشته ۷ میلیارد تومان تسهیلات خوداشتغالی در بخش‌هایی مانند دامداری، زنبورداری، گلخانه، صنایع تبدیلی و صنایع دستی پرداخت شد و سهمیه امسال شهرستان به ۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

حیدری افزود: ۸ سری جهیزیه به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان با مشارکت خیران و خانواده‌های نیازمند اهدا شد.

وی گفت: حدود ۲۰ گروه جهادی سلامت شامل پزشکان عمومی و متخصص، دندانپزشکان، چشم‌پزشکان و پرستاران نیز با ارائه خدمات رایگان درمانی در مناطق کم‌برخوردار فعالیت کردند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه تنکابن افزود: در کنار فعالیت‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی، برنامه‌های جهاد تبیین و پشتیبانی از جبهه مقاومت نیز با حضور گروه‌های مردمی و بسیجی در سطح شهرستان دنبال می‌شود.