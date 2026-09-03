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وزیر امور خارجه روسیه با هشدار درباره جنگ افروزیهای ناتو، اعلام کرد ناتو اکنون در پی استقرار زیرساختهای خود در آسیا است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سرگئی لاوروف گفت: ناتو در تلاش است تا بهانههای جدیدی برای طولانی کردن وجود مصنوعی خود پیدا کند و پس از پایان «بدفرجام» عملیات ناتو در افغانستان و فرار نیروهایش، این ائتلاف با تهدید خواندن روسیه در پی حضور در آسیا است.
وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه روسیه شرکای صادق زیادی دارد، گفت: اگر تصویرسازی ناتو درباره دشمن جلوه دادن روسیه برای اروپاییها نبود، بسیاری از دولتها در اتحادیه اروپا به علت سیاست هایشان علیه روسیه سقوط میکردند.