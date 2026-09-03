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حمایت مردم از پاسخ قاطع به دشمن متجاوز در تجمعات شبانه

در یکصد و هشتاد و ششمین شب از اجتماعات شبانه، مردم تهران همراه و همگام با مردم سراسر کشور ضمن محکومیت تجاوزگری رژیم تروریست آمریکا در حمله به مراسم عروسی در استان هرمزگان، حمایت خود را از ضربات کوبنده و قاطع نیروهای مسلح کشورمان اعلام کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۲- ۱۶:۴۵
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، نیروهای مسلح ایران
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