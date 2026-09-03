سرمربی تیم ملی والیبال ایران، گفت: همه بازیکنان متمرکز هستند و خوشحالم که آنها را این‌گونه می‌بینم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روبرتو پیاتزا در آستانه آغاز مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶، اظهار داشت: وقتش رسید که مسابقات را آغاز کنیم. مهم‌ترین چیز این است که تمرکز را روی خودمان بگذاریم.

وی با تاکید بر اینکه باید به افزایش تمرکز و بازی خودمان فکر کنیم، تصریح کرد: به این که چطور باید قوانین را در زمین رعایت کنیم، به این که چطور می‌توانیم هر روز، هر بازی، کمی بهتر بازی کنیم. چون الان باید برای موقعیت‌هایی خوب آینده بازی کنیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره حریف تیم کشورمان در بازی فردا، گفت: در مورد تیم نیوزینلد، بهترین‌ها را در مرکز زمین می‌شناسیم. شماره ۹، ۱۴ تیم، مدافع وسط نیوزینلد و بازیکنان شمار ۶ و ۲۳ این تیم را می‌شناسیم.

پیاتزا ادامه داد: دو بازیکن جدیدی در ترکیب اصلی این تیم بازی خواهند کرد که شناخت خوبی نداریم، چون در مسابقات قبلی که بررسی کردیم، حضور نداشتند. پس قبلاً آنها با یک مدافع میانی که الان در لیست نیست، بازی می‌کردند. باید به طور عادی بازی کنیم و تا حد امکان بهتر باشیم.

وی ادامه داد: می‌دانیم که این دیدار اولین بازی مسابقات و تیم ایران است؛ بنابراین قهرمانی آسیا را افتتاح می‌کنیم، همچنین یقین دارم که تیم ایران آماده است و فردا بازی خوبی انجام خواهد داد. همه بچه‌ها متمرکز هستند و خوشحالم که امروز آنها را این‌گونه می‌بینم.

شاگردان روبرتو پیاتزا از ساعت هفت صبح جمعه ۱۳ شهریور در دیدار افتتاحیه مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف نیوزیلند می‌روند.