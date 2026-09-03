اندی برنهام نخست وزیر جدید انگلیس در نخستین نشست پرسش و پاسخ با نمایندگان مجلس در آزمونی پارلمانی در برابر پرسش‌های سخت نمایندگان به مشکلات عدیده این کشور از جمله بحران افزایش هزینه‌های زندگی، پیامد‌های جنگ در غرب آسیا، ناامنی‌های اجتماعی، کارتن خوابی و کاهش رشد اقتصادی اذعان کرد و وفاق ملی را برای کاهش مشکلات این کشور خواستار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ نخستین حضور اندی برنهام به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس در نشست مشترک دولت و مجلس، همچون همه نخست وزیران سال‌های اخیر با وعده رفع مشکلات این کشور و طرح انبوه مشکلات از سوی نمایندگان مجلس برگزار شد و برنهام در پاسخ گفت: وقتی صحبت از بزرگ‌ترین مسائل پیش روی کشور، اقتصاد و بحران هزینه زندگی می‌شود، مردم به دنبال تغییرات اساسی‌تری‌اند. بریتانیا اکنون جایی نیست که هیچ یک از ما آرزویش را داشته باشیم. اوضاع آن طور که باید پیش نمی‌رود. زندگی برای بسیاری از مردم بسیار گران و بسیار سخت است.

نخست وزیر جدید انگلیس که پس از ده سال، دوباره نماینده مجلس عوام شده است، مسیر طی شده‌ دولت‌های گذشته‌ این کشور را اشتباه توصیف کرد و افزود: آنچه که من پس از ۱۰ سال دوری از مجلس به نمایندگان ارائه می‌دهم، تشخیص روشنی است از آنچه که اشتباه پیش رفته است. از دهه ۱۹۸۰، این کشور مجموعه‌ای از چرخش‌های اشتباه را طی کرد. قدرت سیاسی متمرکز، قدرت اقتصادی خصوصی و کشور غیرصنعتی شد. ریاضت اقتصادی به دنبال آن آمد و سپس خروج کشور از اتحادیه اروپا، آسیب‌ها را تشدید کرد و منجر به یک دهه رشد پایین و توقف بازسازی شد. بسیاری از خیابان‌های اصلی بریتانیا داستان این زوال را روایت می‌کنند. مردم آرزو دارند که آن‌ها را به آنچه قبلاً بودند، بازگردانند اما اگر ما به همان مسیر با یک مدل اقتصادی شکست‌خورده ادامه دهیم، هیچ امیدی نمی‌بینند. صنعت آب بریتانیا به عنوان یک بنای تاریخی در حال زوال است، زیرا این کشور به جای منافع عمومی، در جهت منافع خصوصی اداره می‌شود.

بخش عمده پرسش‌های نمایندگان مجلس از اندی برنهام نخست وزیر جدید انگلیس به تشدید نگرانی‌های مردم از هزینه‌های روز افزون زندگی، مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی و فرسودگی زیر ساخت‌ها اختصاص یافت.

نخست وزیر جدید انگلیس در پاسخ به پرسش‌ها در این باره گفت: می‌دانم که هزینه‌های انرژی خانوار‌ها بالاترین میزان در اروپاست و بر کسب و کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های داخلی اثر گذاشته است. تابستان امسال به دلیل کمبود ظرفیت مخازن، تأمین آب در بسیاری از مناطق مختل و به وضوح شکست شرکت‌های آب آشکارشد. صنعت گردشگری ما به دلیل رهاسازی فاضلاب در سواحل آسیب دیده است. این وضعیت نمی‌تواند ادامه یابد.

کمی بیدنوک رهبر حزب محافظه کار دومین حزب بزرگ در مجلس پس از حزب حاکم کارگر و رئیس دولت سایه نخستین دوئل خود را با نخست وزیر جدید انگلیس با کنایه به نخست وزیر جدید که پیش از آن شهردار منچستر بود آغاز کرد و افزود: ما در این سمت مجلس می‌دانیم که مشکلات کشور تنها با وعده‌های بلندپروازانه حل نخواهد شد. در نهایت، نخست وزیر بر اساس آنچه واقعاً ارائه می‌دهد قضاوت خواهد شد. این شغل بسیار متفاوت از شهردار بودن در منچستر است، شغلی که در آن او مجبور نبود برندگان و بازندگان را انتخاب کند، بده بستان‌های دشوار انجام دهد یا نگران امنیت ملی ما باشد.

نخست وزیر جدید انگلیس با اذعان دوباره به انبوه مشکلات این کشور از احزاب رقیب خواست اولویت‌های ملی را بر اولویت‌های حزبی ترجیح دهند.

برنهام معتقد است بریتانیا پس از یک دهه آشفتگی، منفی‌نگری، امتیازدهی و سیاست‌های تفرقه‌انگیز، به یک عامل بازدارنده و مثبت اندیشی نیاز دارد. این جا باید کشوری باشد که هیچ کارتن خواب در آن نباشد.

سخنان اندی برنهام در انتقاد از دولت‌های پیشین و دادن وعده‌های قشنگ، فقط از یک نخست وزیر جدید بر می‌آید که خودش را مسئول سیاست‌های دولت‌های پیشین و وضعیت آشفته فعلی این کشور نمی‌داند.

اندی برنهام در حالی با وعده آینده بهتر نخستین حضورش در قامت نخست وزیر جدید انگلیس را سپری کرد که تازه‌ترین گزارش نهاد‌های ناظر در این کشور دستکم ۳۸۲ هزار بی‌خانمان در این کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان وجود دارد که با توجه به بحران هزینه‌های زندگی و جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، شمار آنان رو به افزایش اعلام شده است.

همزمان با نخستین نشست پرسش و پاسخ نخست وزیر جدید انگلیس با نمایندگان مجلس، شماری از فعالان مدنی در اعتراض به سیاست‌های زیست محیطی حزب حاکم انگلیس به رهبری نخست وزیر این کشور برابر مجلس تجمع اعتراضی مسالمت آمیز برگزار کردند که دست کم شصت نفر از آنان به دست پلیس بازداشت شدند.