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استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نسبت به اضاع بحرانی در غزه و کرانه باختری هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ استفان دوجاریک با اشاره به شهادت سه کودک۳ تا ۱۳ ساله در ۲۴ ساعت گذشته گفت: حداقل ۵ کودک دیگر مجروح شدهاند.
سخنگوی سازمان ملل خواستار محافظت از کودکان در برابر سلاحهای انفجاری و حملههای کورکورانه شد. استفان دوجاریک همچنین نسبت به گزارشهای مربوط به تشدید تخریبها در کرانه باختری هشدار داد و گفت طی دو سال گذشته، دهها پایگاه شهرکنشین در همان منطقه ایجاد شده و افزایش خشونت شهرکنشینان، فلسطینیهای منطقه را به ترک آنجا سوق داده. بنا به اذعان وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، تل آویو دست کم ۵ هزار و ۷۰۰ خانه فلسطینی را در یک سال گذشته تخریب کرده.