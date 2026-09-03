به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ استفان دوجاریک با اشاره به شهادت سه کودک۳ تا ۱۳ ساله در ۲۴ ساعت گذشته گفت: حداقل ۵ کودک دیگر مجروح شده‌اند.

سخنگوی سازمان ملل خواستار محافظت از کودکان در برابر سلاح‌های انفجاری و حمله‌های کورکورانه شد. استفان دوجاریک همچنین نسبت به گزارش‌های مربوط به تشدید تخریب‌ها در کرانه باختری هشدار داد و گفت طی دو سال گذشته، ده‌ها پایگاه شهرک‌نشین در همان منطقه ایجاد شده و افزایش خشونت شهرک‌نشینان، فلسطینی‌های منطقه را به ترک آنجا سوق داده. بنا به اذعان وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، تل آویو دست کم ۵ هزار و ۷۰۰ خانه فلسطینی را در یک سال گذشته تخریب کرده.