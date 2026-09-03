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رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: دانشگاهها، پایه و اساس قدرت دفاعی و اقتدار علمی ما هستند. تمامی دستاوردهای فناورانه و اختراعاتی که توازن قوا را به نفع ملت ایران تغییر داده است، ریشه در تحقیقات استادان و دانشجویان عزیز ما دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، در سی و یکمین نشست مدیران شاهد و ایثارگر دانشگاهها، ضمن تأکید بر اینکه فرهنگ ایثار، ریشه و پشتوانه اصلی دستیابی به اقتدار علمی و قدرت بازدارندگی کشور است، توجه ویژه به بودجه آموزش عالی به عنوان سرمایهگذاری راهبردی در مسیر تحقق اقتدار ملی را خواستار شد.
دکتر سعید حبیبا ضمن تبیین تحول در مؤلفههای قدرت در عصر حاضر، دانشگاهها را اصلیترین کانون تولید علم و فناوری بازدارنده دانست و خواستار نگاه ویژه مسئولان به بودجهریزی آموزش عالی همگام با نیازهای دفاعی و علمی کشور شد.
دکتر حبیبا ضمن ادای احترام به خانوادههای معزز شهدا و ایثارگران، سلام ویژه دکتر سیمایی صراف، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری را به شرکتکنندگان ابلاغ کرد و به دلیل حضور در جشنواره خوارزمی و نشستهای تخصصی همزمان، توفیق حضور در این جمع را نداشتند و ضمن تأکید بر اهمیت این نشست، مراتب احترام خود را به خانوادههای معظم شهدا ابلاغ نمودند.
رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه روشهای رقابت در عرصه بینالملل دستخوش تغییرات بنیادین شده است، تصریح کرد: امروزه علم و فناوری به مثابه قویترین مؤلفه ایجاد توازن و اقتدار در عرصههای اقتصادی، نظامی و سیاسی عمل میکند. دوره جنگهای کلاسیک به پایان رسیده و ما وارد عصر جدیدی از تقابلها شدهایم که مبتنی بر علم، نوآوری و فناوری است.
دکتر حبیبا با اشاره به دستاوردهای اخیر در حوزههای دفاعی و تکنولوژیک، اظهار داشت: تجربه نبردهای اخیر به ما آموخت که فناوری، شمشیری دو لبه است؛ هم میتواند عامل تهدید باشد و هم نقطه عطف بازدارندگی. ما در برابر رژیمی که با تمام توان و حمایت استکبار جهانی برای تغییر موازنه قوا وارد میدان شده بود، نه با اتکا به روشهای سنتی، بلکه با خلاقیت، ابتکار و دانشِ جوانان نخبه این مرز و بوم توانستیم سربلند بیرون بیاییم. پیشرفتهای چشمگیر در حوزه پهپادی و موشکی، عینیت تجلی قدرت برخاسته از دل دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ماست.
وی گفت: دانشگاهها، پایه و اساس قدرت دفاعی و اقتدار علمی ما هستند. تمامی دستاوردهای فناورانه و اختراعاتی که توازن قوا را به نفع ملت ایران تغییر داده است، ریشه در تحقیقات اساتید و دانشجویان عزیز ما دارد. بنابراین، اگر به دنبال حفظ این انقلاب و تقابل هوشمندانه با دنیای استکبار هستیم، باید بودجه و منابع آموزش عالی را نه به عنوان هزینه، بلکه به عنوان سرمایهگذاری راهبردی برای امنیت ملی تلقی کرده و توجه ویژهای به این بخش داشته باشیم.
دکتر حبیبا در پایان، علم و دانش را سرمایههای نامشهود و غیرقابل حذف نظام جمهوری اسلامی خواند و خاطرنشان کرد: دانشگاه، نقطه اتکای کشور در مواجهه با تهدیدات دشمن است و صیانت از این سرمایه عظیم و حمایت از فعالان این عرصه، وظیفه ذاتی تمام مدیران کشور است.