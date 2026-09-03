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مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان گفت: بیش از ۷ هزار موقوفه در هرمزگان وجود دارد که این موقوفات به دو بخش متصرفی و غیرمتصرفی تقسیم شده و مجموع رقبات موقوفات نیز به بیش از ۱۷ هزار رقبه میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخلیج فارس، حجتالاسلام والمسلمین سید عباس مسعودی افزود: حدود ۲ هزار موقوفه متصرفی در اختیار اداره اوقاف و امور خیریه هرمزگان قرار دارد که این موقوفات در مجموع حدود ۷ هزار رقبه را شامل میشود، در حالی که موقوفات غیرمتصرفی دارای متولی هستند و اداره آنها بر عهده متولیان است و اوقاف بر عملکرد آنها نظارت میکند.
وی گفت: بیشترین موقوفات درآمدزا در شهرهای بندرعباس و میناب قرار دارند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان افزود:درآمد موقوفات بر اساس نیت واقفان هزینه میشود و بخشی از درآمد نیز برای حفظ و نگهداری عین موقوفات اختصاص مییابد؛ چرا که اگر نگهداری و بازسازی موقوفات انجام نشود، این سرمایههای ماندگار به مرور زمان از بین خواهند رفت.
حجتالاسلام والمسلمین مسعودی گفت: بخش از درآمد موقوفات در راستای اجرای نیات واقفان هزینه میشودمانند برگزاری مجالس روضهخوانی، برنامههای مرتبط با اعیاد و شهادت ائمه اطهار (ع)، موقوفات قرآنی و قرائت قرآن بر سر مزار واقفان است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان از اجرای برنامههای آموزشی، درمانی و پزشکی با استفاده از ظرفیت موقوفات خبر داد و گفت: در موقوفات جدید، علاوه بر حفظ نیات سنتی، نیازهای روز جامعه نیز مورد توجه واقفان قرار گیرد.
مسعودی افزود: وقف در حوزه فناوری، اشتغال، ازدواج، تجهیز آزمایشگاههای دانشگاهها و مراکز دانشبنیان است که اوقاف هرمزگان در این زمینه حمایت میکند.
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وی همچنین به موقوفات شاخص استان اشاره کرد و گفت: موقوفه مرحوم ناصری و موقوفه مرحوم مشیر از موقوفات شاخص و مهم استان در بندرعباس هستند که علاوه بر درآمدزایی، هزینههای قابل توجهی نیز برای نگهداری و بهرهبرداری دارند.