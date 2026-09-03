معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در شهرستان برخوار اصفهان گفت: ۷۰۰ شهر در کشور نیازمند بازآفرینی شهری در سه حوزه بافت تاریخی، بافت فرسوده و حاشیه نشینی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ عبدالرضا گلپایگانی در جلسه با شهرداران ۱۲ شهر شهرستان‌های برخوار و شاهین و میمه افزود: بیشترین مشکل حوزه حاشیه نشینی ها، نداشتن سند مالکیت است که لایحه‌ای در دولت تنظیم و برای تصویب به مجلس ارائه شده که در صورت تصویب مشکل نزدیک به هفت میلیون ساکن حاشیه نشینی رفع و همزمان در نوسازی، ساخت و ساز و مسائل اجتماعی کشور اقدام خوبی می‌شود.

وی از تخصیص قیر، برای کل معابر مورد نیاز شهرستان برخوار خبر داد و گفت: برای بهسازی معابر شهرداران تمامی معابر مورد نیاز به قیر را طبق قانون در سامانه اعلام تا قیر آن تأمین شود.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: استفاده از زمین‌های معوض برای بازگشایی معابر، سرانه‌های خدماتی و توسعه حرم امامزاده ابراهیم، تأمین مالی برای طرح‌های در حال اجرا، تأمین وام برای بافت‌های فرسوده از مصوبات و مطالبات در این سفر بود.

در ادامه نماینده مردم شهرستان‌های برخوار و شاهین و میمه گفت: در این جلسه مسوولان و شهرداران دو شهرستان برخوار و شاهین شهر ومیمه در حوزه باز آفرینی شهری و بافت‌های فرسوده درخواست‌های خود را بیان کردند.

حسینعلی حاجی افزود: با توجه به وجود زیر ساخت‌های آب، برق و گاز در بافت‌های فرسوده، حمایت از بازآفرینی در بافت‌های فرسوده به ماندن در شهر‌ها و جلوگیری از حاشیه نشینی کمک می‌کند.

وی گفت: پرداخت تسهیلاتی که به شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر و روستا‌ها برای بافت‌های فرسوده داده به شهر‌های بزرگتر و جمعیت بیشتر سبب رونق و ساز در بافتو‌های فرسوده شهر‌های بالای ۲۵ هزار نفر می‌شود و حمایت دولت را می‌خواهد.

این نشست ۴ ساعته در جوار امامزاده ابراهیم ابن موسی بن جعفر علیه السلام دولت آباد برگزار شد.