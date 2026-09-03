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نزدیک شدن به فصل بارندگی و تعداد ۲۲ خانه روستای تلخاب شهرستان بدره که در معرض رانش زمین قرار دارند؛ مسئولان را برای چارهاندیشی و ارائه راهکارهای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، دور هم جمع کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نشست بررسی وضعیت منازل در معرض خطر رانش زمین روستای تلخاب شهرستان بدره؛ آخرین وضعیت جابهجایی واحدهای مسکونی و راهکارهای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی مورد بررسی قرار گرفت.
این نشست با حضور فرماندار شهرستان، رئیس دادگستری، جمعی از مدیران استانی و شهرستانی و تعدادی از اهالی روستای تلخاب برگزار شد.
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده، تعیین تکلیف ۲۲ واحد مسکونی باقیمانده در محدوده خطر رانش بود که در این خصوص با تشکیل هیأت کارشناسی برای ارزیابی و قیمتگذاری منازل؛ بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
همچنین نحوه جبران و تأمین مسکن برای خانوارهای مشمول جابهجایی و امکان واگذاری واحدهای مسکونی از محل طرح نهضت ملی مسکن به اهالی روستای تلخاب مورد بررسی قرار گرفت تا با فراهم شدن شرایط لازم؛ روند انتقال خانوارهای در معرض خطر با سرعت بیشتری انجام شود.
در پایان این نشست مقرر شد؛ یک هیأت کارشناسی در اسرع وقت تعیین و قیمتگذاری منازل بر اساس ارزش واقعی و به صورت عادلانه انجام شود؛ تا اهالی بتوانند با اطمینان خاطر نسبت به جابهجایی، خرید یا تأمین منزل مسکونی جدید اقدام کنند.
همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی و مسئولان استانی و شهرستانی برای تعیین تکلیف نهایی واحدهای باقیمانده و جلوگیری از تأخیر در روند جابهجایی؛ با توجه به نزدیک شدن فصل بارندگی، تأکید شد.