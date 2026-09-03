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شاگردان پیام خانلرخانی آخرین تمرینات خود برای حضور در مسابقات کره جنوبی را مرور کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اعضای تیم ملی تکواندو مردان ایران که بامداد سهشنبه تهران را به مقصد کره جنوبی ترک کرده بودند، پس از طی کردن مسیر طولانی، با حضور در شهر موجو، محل برگزاری رقابتها، برای حضور قدرتمند در مسابقات آماده میشوند.
ملیپوشان کشورمان در فاصله ۲۴ ساعت مانده تا آغاز این رویداد معتبر بینالمللی، آخرین مرحله از تمرینات سبک و مرور تاکتیکهای فنی خود را زیر نظر کادر فنی پشت سر گذاشتند تا برای رویارویی با رقبای جهانی به آمادگی لازم برسند.
ترکیب تیم ملی تکواندو ایران در این مسابقات را ابوالفضل زندی، مهدی رزمیان، امیرسینا بختیاری، مهران برخورداری، محمدحسین یزدانی و آرین سلیمی تشکیل میدهند. هدایت این تیم بر عهده پیام خانلرخانی است و مسعود حجیزواره نیز به عنوان مربی ملیپوشان را همراهی میکند.
رقابتهای تکواندو جایزه بزرگ موجو از جمعه ۱۳ شهریورماه با آغاز مسابقات در بخش پاراتکواندو آغاز خواهد شد و این رقابتها به مدت چهار روز ادامه دارد.