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مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش، با توجه به شرایط ویژه کشور، امیدآفرینی را یکی از مهمترین مأموریتهای تربیتی دانست و گفت: گاهی از امیدآفرینی سخن میگوییم، بدون آنکه بدانیم مؤلفههای امیدآفرینی چیست؛ از نگاه من، نخستین مؤلفه امیدآفرینی، تغییر روایتهاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزشوپرورش با تأکید بر اینکه رشد سازمانها در گرو رشد انسانهای آن سازمان است، گفت: امیدآفرینی در شرایط ویژه کشور نیازمند تغییر روایتها، تقویت احساس عاملیت و اثرگذاری در دانشآموزان و پیوند دادن فعالیتهای تربیتی با معناهای بزرگ و ارزشمند است.
سمیهسادات ابراهیمی در دومین روز از گردهمایی معاونان پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش سراسر کشور، با قدردانی از تلاش معاونان پرورشی و فرهنگی استانها، اظهار کرد: معاونتهای پرورشی در استانها با وجود حجم سنگین و گسترده فعالیتها، مسئولیتهای خطیری بر عهده دارند و از این رو لازم است از تلاشها، صبوریها و همراهی آنان بهویژه در اجرای جلسات ستاد راهبری طرح نماد قدردانی شود.
وی همچنین از مجموعه همکاران ادارهکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی قدردانی کرد و افزود: اگر انسجام، همراهی، همدلی و تلاش این تیم وجود نداشت، بسیاری از اهداف و مأموریتهای ادارهکل محقق نمیشد و اقدامات مؤثر و تحولی صورتگرفته، حاصل کار جمعی و همراهی همکاران است.
ابراهیمی با اشاره به فلسفه فعالیتهای تربیتی در آموزشوپرورش گفت: وقتی برای انسان و تربیت او گرد هم آمدهایم، باید توجه داشته باشیم که هیچ سازمانی بدون رشد انسانهایش رشد نخواهد کرد. اگر قرار است یک سازمان موفق باشد، افراد آن باید موفقیت سازمان را موفقیت خود بدانند و برای تحقق اهداف آن تلاش کنند؛ اما زمانی این اتفاق رخ میدهد که افراد در مجموعه احساس ارزشمند بودن، دیده شدن، شنیده شدن و اثرگذاری داشته باشند و مورد تکریم و احترام قرار گیرند.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی در ادامه با اشاره به شرایط ویژه کشور، امیدآفرینی را یکی از مهمترین مأموریتهای تربیتی دانست و گفت: گاهی از امیدآفرینی سخن میگوییم، بدون آنکه بدانیم مؤلفههای امیدآفرینی چیست؛ از نگاه من، نخستین مؤلفه امیدآفرینی، تغییر روایتهاست.
ابراهیمی ادامه داد: امروز دشمن تلاش میکند فرزندان ما بیشتر روایت ضعفها، کمبودها و ناتوانیهای کشور را بشنوند؛ در مقابل، ما باید تلاش کنیم دانشآموزان، خانوادهها و همکارانمان با روایت پیشرفتها، ظرفیتها و استعدادهای کشور آشنا شوند.
وی با اشاره به فعالیتهای انجامشده در حوزه روایت پیشرفت گفت: در حوزه پرورشی، بهویژه مؤسسه منادی تربیت، اقدامات ارزشمندی در این زمینه انجام شده است و لازم است ظرفیتهای موجود برای انتقال روایت پیشرفت و معرفی دستاوردهای کشور به مدارس و دانشآموزان مورد استفاده قرار گیرد.
تقویت احساس عاملیت و اثرگذاری دانشآموزان
ابراهیمی دومین مؤلفه امیدآفرینی را تقویت احساس عاملیت در افراد عنوان کرد و گفت: اگر میخواهیم احساس امید در دل یک فرد زنده شود، باید به او احساس عاملیت و اثرگذاری بدهیم. هر زمان یک انسان احساس کند اثرگذار است و میتواند در حل مسائل نقشآفرینی کند، امید در دل او زنده خواهد شد.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی خاطرنشان کرد: دانشآموزی که امروز در مدرسه خود را در حل مسائل مدرسه سهیم و شریک بداند، فردا نیز خود را در حل مسائل کشور سهیم خواهد دید و نسبت به آینده کشور امیدوار خواهد بود.
پیوند فعالیتهای تربیتی با معناهای بزرگ
ابراهیمی سومین مؤلفه امیدآفرینی را «معنا» دانست و گفت: هر زمان انسانها به معناهای بزرگ و ارزشمند متصل باشند، امید در دل آنان زنده خواهد شد. اگر برای فعالیتها و اقدامات خود معناهای محکم و بزرگی داشته باشیم، میتوانیم امیدوار باشیم و در مسیر اهداف خود با انگیزه بیشتری حرکت کنیم.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر سنتهای الهی و وعدههای خداوند، گفت: هرگاه بدانیم اگر در مسیر حق گام برداریم و سختیهای آن را تحمل کنیم، نصرت و یاری خداوند نیز با ما خواهد بود و به این سنتهای الهی اعتماد کنیم، یکی از مهمترین معناهایی را که میتوانیم برای فعالیتهای خود داشته باشیم، پیدا خواهیم کرد.
وی با اشاره به کتاب «در آغوش نیل» اظهار کرد: موضوع این کتاب نیز توجه به سنتهای الهی است و میتواند در تبیین این نگاه و پیوند فعالیتهای ما با معناهای بزرگ و امیدآفرین مورد توجه قرار گیرد.