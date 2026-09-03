نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی با رد شائبه افزایش قیمت اراضی به عنوان هدف ایجاد مناطق ویژه، تأکید کرد: منطقه ویژه اقتصادی تاکستان به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و دسترسی‌های ریلی و جاده‌ای، بستری برای جهش صادراتی استان‌های همجوار و کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای قزوین، ابعاد اقتصادی، مزیت‌های قانونی و ضرورت‌های راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان تاکستان در برنامه «میز اقتصاد» با حضور عباس بیگدلی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی و علی رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین مورد بررسی قرار گرفت.

موقعیت استراتژیک و اتصال به ۱۳ استان کشور

عباس بیگدلی، نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، با رد این فرضیه که ایجاد مناطق ویژه صرفاً برای افزایش ارزش اراضی است، اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی تاکستان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز، مجاورت مستقیم با آزادراه قزوین–زنجان، دسترسی به شبکه ریلی سراسری و ارتباط با حدود ۱۳ استان کشور، یک ظرفیت ملی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به پتانسیل‌های کم‌نظیر کشاورزی منطقه افزود: شهرستان تاکستان با دارا بودن ۲۰ تا ۲۵ هزار هکتار باغ انگور، در کنار تولید محصولاتی همچون پسته، گردو و فندق در سایر نقاط استان، نیازمند یک پایانه و بارانداز صادراتی استاندارد است. این منطقه نه تنها برای استان قزوین، بلکه برای استان‌های همجوار از جمله زنجان، همدان، مرکزی و استان‌های شمالی بستری برای جهش صادراتی خواهد بود.

ارزش‌افزوده ۷ تا ۸ برابری با فعال‌سازی ترانزیت و لجستیک

در ادامه، علی رحمانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین با اشاره به ظرفیت تولید سالانه ۳.۵ میلیون تن انواع محصولات در ۳۷۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان و فعالیت بیش از ۴ هزار واحد صنعتی و ۱۰۰۰ واحد در دست احداث گفت: بخش تجارت، ترانزیت و بسته‌بندی حلقه مفقوده اقتصاد استان قزوین است که تاکنون به صورت پراکنده اداره می‌شد.

وی تصریح کرد: بسته‌بندی مناسب و صادرات تازه‌خوری محصولات کشاورزی از این پایانه، ارزش‌افزوده‌ای معادل ۷ تا ۸ برابر نسبت به خام‌فروشی ایجاد کرده و از هدررفت و ضایعات سنگین محصولات در فرآیند برداشت و توزیع جلوگیری می‌کند.

مزیت‌های منطقه ویژه نسبت به شهرک‌های صنعتی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین در پاسخ به تفاوت منطقه ویژه اقتصادی با شهرک صنعتی خاطرنشان کرد: این اراضی در ابتدا برای احداث شهرک صنعتی در نظر گرفته شده بود، اما به دلیل ویژگی‌ها و تسهیلات قانونیِ مناطق ویژه به این بخش اختصاص یافت.



رحمانی افزود: معافیت‌های حقوق گمرکی، امکان واردات ماشین‌آلات و خطوط تولید پیشرفته بدون پرداخت حقوق گمرکی.تسهیل در ترخیص کالا، عدم شمول قوانین سخت‌گیرانه متروکه شدن کالا و امکان ترخیص مرحله‌ای و متناسب با نیاز تولیدکننده از جمله مهم‌ترین این مزایا این طرح است .

وی ادامه داد: کاهش فرآیند‌های پیچیده اداری و مقررات سخت‌گیرانه گمرکی سرزمین اصلی برای تجار و صادرکنندگان تسهیلات ویژه صادراتی است.