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معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور گفت: برنامه جامع تامین مسکن نخبگان در تمامی ۳۱ استان کشور با جدیت در حال پیگیری است و بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، تا پایان دولت، بخش عمدهای از دغدغههای این قشر در حوزه مسکن مرتفع شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین افشین گفت: در حال حاضر حدود ۵ هزار نخبه تحت پوشش دفاتر استانی قرار دارند که با توجه به تاکیدات و مطالبات رهبر شهید انقلاب مبنی بر ضرورت پیگیری ویژه مسئله مسکن نخبگان، این موضوع به عنوان یکی از اولویتهای اصلی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در همین راستا، تعاملات سازندهای میان این نهاد و وزارت راه و شهرسازی شکل گرفته است. در این چارچوب، خانم دکتر صادق، وزیر محترم راه و شهرسازی، همکاریهای ویژهای را برای تسریع در روند خانهدار شدن نخبگان آغاز کردهاند و پیشرفتهای قابلتوجهی در استانهای مختلف حاصل شده است.