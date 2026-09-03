به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس مرکز آمار ایران از اجرای فرایند سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۴۰۵ با رویکرد جدید از ابتدای آبان خبر داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس از اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ با رویکرد نوین «ثبتی‌مبنا و مکان‌محور» خبر داد و گفت: این سرشماری که از اول مهرماه با ثبت‌نام اینترنتی آغاز و از اول آبان با مراجعه حضوری ۱۰ درصدی تکمیل می‌شود، مبنای تخصیص اعتبارات و برنامه‌ریزی زیرساخت‌های استان قرار خواهد گرفت.